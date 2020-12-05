KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2020 2021 KYK burs kredi ücretleri ne kadar?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları son olarak 8 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile birlikte yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı için başvurduğu KYK burs/kredi sonuçların açıklanması bekleniyor! Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz aylarda e-Devlet üzerinden gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen KYK burs kredi başvuruları sonrası sonuçların açıklanması bekleniyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak olan değerlendirmenin tamamlanması ile birlikte KYK burs sonuçları açıklanacak. Geçtiğimiz sene 24 Ekim tarihinde sona eren başvuruların ardından sonuçlar 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Şimdi ise gözler bu yıl sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

BU YIL KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020-2021 KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken kritik sürece girildiği biliniyor. Öğrenciler gözlerini kurumun resmi sitesine çevirmiş durumda olup KYK burs sonuçları araştırmalarına hız kesmeden devam ediyorlar…

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi yer almıyor. Ancak geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Aynı takvim göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 7 Aralık 2020 tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.

BURSTAN KİMLER YARARLANACAK?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK Destek hesabından yapılan açıklamaya göre "Burs/öğrenim kredisi sonuçları ve ödemeleri ile ilgili duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için lütfen https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmî sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz." denildi.

BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisi ödemeleri aylık olarak 550 TL şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Bunun yanı sıra burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmiyor. Şimdi, öğrenciler tarafından yurt başvuruları da merak edilmeye başlandı. Farklı bir şehirde üniversite eğitimine devam edecek olan öğrenciler, yurt başvurularını yapmak üzere araştırma içerisine girdi. Bakanlık, başvurular için tarihleri açıkladıktan sonra başvuru işlemleri e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. Çok sayıda devlet üniversitesi güz dönemi için eğitimin uzaktan yapılacağını açıklamıştı. Üniversitelerin yeniden yüz yüze eğitim sistemine geçmesiyle beraber yurt başvurularının da başlaması bekleniyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı girip ilk kez bir yükseköğretim programına girme hakkı kazanmış olan hazırlık ve birinci sınıf öğrencileriyle ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları normal şartlarda ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimini tamamlayamamış olan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtta barınma olanağı sunuluyor. Bu durumdaki öğrenciler de ara sınıf öğrencileriyle beraber başvuru işlemlerini yapıyorlar