KYK borçları siliniyor mu? KYK borçları ertelendi mi? İşte KYK son durum gelişmeleri..

KYK borçları hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler ya da mezun vatandaşlar konuyu merakla takip ediyor. Üniversite öğrenimi boyunca alınan KYK kredileri ile ilgili son gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı. 62 maddelik torba yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. KYK öğrenim kredisi de torba içerisinde yer aldı. Peki, KYK borçları ertelendi mi? KYK borçları silinecek mi? Haberimizin içerisinden KYK borçları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde TBMM'ye 62 maddelik torba yasa sunuldu. Maddelerin içerisinde KYK borçlarıda yer aldı. Torba yasada yer alan madde ile KYK borçları silinmiyor ancak, borçlar da indirime gitmek ve ödemelerin ertelenmesi öngörülüyor.

"Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredi tutarlarına, Türkiye İstatistik Kurumu yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanacak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, endeks ile belirlenen tutarları yarıya kadar indirmeye, Cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili olacak."

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.