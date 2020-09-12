KPSS'de ilk kaç dakika çıkmak yasak? 12 13 Eylül KPSS en erken saat kaçta çıkılabilir?

KPSS Alan Bilgisi oturumları bugün gerçekleşiyor. 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu saat 10:15'te başlayacak. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 2. Oturum ise 14:45'te başlayacak. Adaylar, saat 14:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS İLK KAÇ DAKİKA ÇIKMAK YASAK?

KPSS Alan Bilgisi oturumlarında ve DHBT’de sınav süresince sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.

Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabileceklerdir. İlgili oturum için verilen cevaplama süresinin bitiminde soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon görevlileri tarafından adaylardan toplanacak ve koruma altına alınarak hemen paketlenecektir. Paketler hiçbir biçimde açılmayacaktır.

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DİKKAT: 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak sabah ve öğleden sonra oturumlarında (Alan Bilgisi) birden fazla testin uygulanacağı salonlarda, testler arasında yapılan soru kitapçığı dağıtma/toplama işlemleri esnasında nedeni ne olursa olsun adayların sınav salonuna girmelerine/sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecektir. Sınav salonundan çıkan bir aday yeniden sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.

12 13 EYLÜL KPSS OTURUMLARI

“12-13 Eylül 2020” tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları oturumlarında, adaylar başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacaklardır.

12 Eylül 2020 tarihinde Sabah Oturumuna katılacak adaylar, saat 10.15’te sınava başlayacaklardır. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak Kamu Yönetimi Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra Kamu Yönetimi Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Uluslararası İlişkiler Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Uluslararası İlişkiler Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.

12 Eylül 2020 tarihinde Öğleden Sonra Oturumuna katılacak adaylar, saat 14.45’te sınava başlayacaklardır. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak Hukuk Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra Hukuk Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve İktisat Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra İktisat Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak Maliye Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.

13 Eylül 2020 tarihinde Sabah Oturumuna katılacak adaylar, saat 10.15’te sınava başlayacaklardır. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak İşletme Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra İşletme Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Muhasebe Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Muhasebe Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak İstatistik Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.