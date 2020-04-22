KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS 2020/6 tercih kılavuzu haberimizde…

KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapacağını duyurdu. 22 Nisan ve 29 Nisan tarihleri aralığında yapılacak tercihlerde, yayınlanan kılavuzdan faydalanılacak. KPSS 2020/6 tercih kılavuzu haberimizde…

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KPSS 2020/6 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 29 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. KPSS yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortam üzerinden gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar. Ardından atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğrenebilecekler.