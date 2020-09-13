KPSS soru cevap anahtarı 2020! ÖSYM KPSS alan bilgisi soru kitapçığı ne zaman açıklanır?

KPSS sınav soru cevap anahtarı hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar konuyu yakından takip ediyor. KPSS alan bilgisi sınav maratonu kaldığı yerden devam ediyor. Devlet memuru olmak isteyen adaylar, sınav sonrası KPSS soru cevap anahtarına erişmek istiyor. 3 oturumu gerçekleşecek olan sınav bugün saat 10:15'te yapılacak. KPSS soru cevap anahtarı yayınlandı mı?

KPSS SORU CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

KPSS soru cevap anahtarı hakkında açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Açıklama ise şu şekilde;

"Değerli KPSS Adaylarımız, Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız." dedi.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.