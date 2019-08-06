KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2019 sonuçları için ÖSYM tarih verdi!

“KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavının ilk oturumu genel yetenek-genel kültür 14 Temmuz’da gerçekleştirildi. Öğretmen olmak isteyen adaylar aynı gün eğitim bilimleri oturumuna da girdiler. Ardından belirtilen tarihlerde sınavın diğer oturumları yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. KPSS sonuçları ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM açıklama yaptı. Sonuçlar 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.