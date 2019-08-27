KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2019 sonuçları açıklandı mı?

KPSS 2019 sonuçları için heyecan giderek artıyor. KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor. Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başlıyorlar. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Başkan Aygün, "Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız." dedi.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN RESMİ AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız. #kpsssınavınıbugünaçıklaösym" dedi.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.