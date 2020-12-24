Son Dakika: KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

Binlerce adayın memur olma hayali nihayet gerçekleşiyor. KPSS ortaöğretim sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada sonuçların erişime açıldığı duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Aralık 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin sitesinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ÖSYM 2020 KPSS ORTAĞRETİM SONUÇLARINI AÇIKLADI

AA'da yer alan son dakika haberine göre, kamuda memur olmak isteyen adayların 22 Kasım tarihinde katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları, yapılan değerlendirme sonrası AİS ekranı üzerinden yayınlandı. ÖSYM, 22 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden açıkladı.

KPSS CEVAP KAĞITLARI DA AÇIKLANDI

ÖSYM, sınava katılan adayların cevap kağıtlarını da erişime açtı. Memur adayları 10 gün süre ile cevap kağıtlarını görüntüleyebilecek.

ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde;

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

KAÇ PUANLA ATANIRIM?

Birçok kamu kurumunun yanında belediyeler ve jandarmanın sivil alımları 50-55 KPSS taban puanı istiyor. Jandarma sivil memur alımında da KPSS 55 şartı var. Üniversiteler sağlık ile normal memur alımlarını KPSS puan sınırı olmadan yapıyor. Aynı zamanda öğretmenevleri, polis evleri, kamu misafirhaneleri düşük KPSS puanı ile memur alımı yapmaktadır.