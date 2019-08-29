ÖSYM KPSS p121 nedir? KPSS p10 nedir? KPSS puan türü hesaplama nasıl yapılır?

KPSS puan türü araştırılıyor. KPSS p121 ve KPSS p10 nedir? Memur olmak isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavına giriyorlar. Sınav sonuçları 29 Temmuz’da erişime açıldı. Adaylar heyecanla puan türlerini ve hesaplama yöntemlerini araştırmaya başladılar.

P121 puan türü nedir?

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüne denilmektedir. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur

Ağırlıkları ise şöyledir:

Genel Kültür: 0,15 Genel Yetenek: 0,15

Eğitim Bilimleri: 0,20

ÖABT: 0,50

Bu arada söylemeden geçmeyelim. P121 puan türü 1 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.

P10 puan türü nedir?

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmaktadır.

Ağırlıkları ise şöyledir: -

Genel Kültür: 0,30

Genel Yetenek: 0,30

Eğitim Bilimleri: 0,40 Bu puan türüde

p121 gibi bir yıl geçerli olmaktadır.

P121 ve P10 puanı nasıl hesaplanır?

Genel Kültür – Genel Yetenek Netiniz x 0.15 + Eğitim Bilimleri Netiniz x 0.15 + Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) netiniz x 0.6 + 40 = KPSSP121 Puanınız ile yakın bir puan elde edebilirsiniz. Yani buradaki puan ile sadece tahmini puan elde edebilmektesiniz. Örneğin GK-GY testinden 80, Eğitim Bilimlerinden 60, ÖABT’den 40 net yapmış bir adayın tahmini puanı şöyle hesaplanır.

80 x 0.15= 12

60 x 0.15= 9

40 x 0.6= 24

+ 40;

12 + 9 + 24 + 40 = 85 puana yakın bir puan alabilirsiniz. P10 puanı içinse yukarıda verdiğimiz katsayılarla yapabilirsiniz.

P122-123-124 Puanları

İmam atamalarında kullanılan puan türleridir. Sırasıyla lise, önlisans ve lisans mezunları tarafından kullanılır. Bu puan türü içinde GK + GY + Din Bilgisi Alan Testi bileşenleri bulunmaktadır.

Bu puan türleri birkaç yıldır alan bilgisi testi yapılmaya başlanması ile kullanılmaya başlanmıştır. Bu puanlar iki yıl geçerlidir.

KPSS LİSANS P3 PUANI

55 NET->70 PUAN

62 NET->75 PUAN

72 NET->80 PUAN

84 NET->85 PUAN

91 NET->90 PUAN