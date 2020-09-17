KPSS ön lisans sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ön lisans tarihi 2020

KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan KPSS ön lisans sınavına üniversitelerin 2 yıllık bölümlerindne mezun olan adaylar katılabiliyorlar. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar KPSS ön lisans geç başvurusunda bulundular.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS önlisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.

KPSS ön lisans sonuç tarihi ise 26 Kasım 2020 olarak belirlendi.

KPSS ÖN LİSANS SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir.

Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

2020 KPSS ÖN LİSANS KONU DAĞILIMI NASIL?

Türkçeden 30 soru

Matematikten 30 soru

Tarihten 27 soru

Coğrafyadan 18 soru

Vatandaşlıktan 9

Güncel Bilgilerden 6 soru