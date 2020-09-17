KPSS ön lisans sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ön lisans tarihi 2020
KPSS ön lisans sınavı için en az 2 yıllık bir üniversite bölümünden mezun olmak gerekiyor. Memur olmak isteyen ve sınava hazırlanan ön lisans mezunları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavına girecekler. Sınava başvurular 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alındı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise KPSS ön lisans sınavı için geç başvuru talebinde bulundular.
KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan KPSS ön lisans sınavına üniversitelerin 2 yıllık bölümlerindne mezun olan adaylar katılabiliyorlar. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar KPSS ön lisans geç başvurusunda bulundular.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS önlisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.
KPSS ön lisans sonuç tarihi ise 26 Kasım 2020 olarak belirlendi.
KPSS ÖN LİSANS SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir.
Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
2020 KPSS ÖN LİSANS KONU DAĞILIMI NASIL?
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