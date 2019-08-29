KPSS p121 puan türü nedir? KPSS öğretmenlik hangi puan türüdür?

KPSS puan türleri araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS öğretmenlik hangi puan türüdür? Devlet okullarında öğretmen olmak isteyen vatandaşlar, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınava giriyorlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumları temmuz ayında gerçekleştirildi. Sınava giren adayların sonuçları 29 Ağustos tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğretmek olmak isteyen vatandaşlar puan türlerini araştırmaya başladılar.

KPSS ÖĞRETMENLİK PUAN TÜRÜ NEDİR?

Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.

P121 puan türü nedir?

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüne denilmektedir. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur

Ağırlıkları ise şöyledir:

Genel Kültür: 0,15 Genel Yetenek: 0,15

Eğitim Bilimleri: 0,20

ÖABT: 0,50

Bu arada söylemeden geçmeyelim. P121 puan türü 1 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.