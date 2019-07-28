KPSS ÖABT soruları cevapları ne zaman açıklanır? 2019 KPSS ÖABT sınavı soruları nasıldı?

KPSS ÖABT 2019 soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. ÖABT soruları cevapları ne zaman açıklanacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumlarından olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 28 Temmuz tarihinde düzenleniyor. Sınava giren öğrenciler heyecanla kaç puan alacaklarını beklemeye başlıyorlar. ÖSYM tarafından sonuç açıklaması yapılmadan önce de sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. KPSS ÖABT soruları ve cevapları ile ilgili güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

KPS ÖABT SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS ÖABT sorularının ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

21 Mayıs 2017 tarihinde uygulanan 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçıkları, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 23 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:30’dan itibaren erişime açılmıştı. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden saat 14:30'dan itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebildiler.

ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖABT sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

ÖABT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.