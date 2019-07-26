KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖABT soruları nasıl olacak?

KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS ÖABT sınavına girecek binlerce aday sınav giriş belgesi için aramalar yapıyor. ÖSYM tarafından 28 Temmuz Pazar günü gerçekleitirlecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖABT için heyecan dorukta. İlk oturumu saat 10:00’da gerçekleşecek olan sınavın öğleden sonraki oturumu 14:30’da yapılacak. Peki, ÖABT soruları nasıl olacak? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ve ÖABT soruları ile alakalı her şeye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS ÖABT sınava giriş belgesi ösym tarafından yayınlandı. Sınava giriş belgesi ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden T.C kimlik no ve şifre ile edinilebiliyor.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

ÖABT SORULARI NASIL OLACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında imzalanan protokol uyarınca Merkezimiz tarafından 2019 yılında Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Matematik (Lise) Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği, Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacaktır.

2019 ÖABT’de tüm alanlarda soru sayısının 50’den 75’e çıkarılması nedeniyle konu dağılımları, ilgili alanlardaki akademisyenlerden oluşturulan komisyonlar tarafından yeniden düzenlenmiştir.

İlk defa 2019 yılında uygulanacak olan İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında sınava girecek adayları bilgilendirmek amacıyla testlerde yer alacak sorulara ilişkin örnek sorular hazırlanmıştır.

Yukarıda listelenen toplam 18 alanda 2019 yılında uygulanacak olan testlerin konu dağılımlarına ve eklenen yeni iki alana ait örnek sorulara aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.

İMAM-HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYIN