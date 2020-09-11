KPSS lisans sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

KPSS Lisans sonuçları binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Genel Yetenek Genel Kültür ve KPSS Eğitim Bilimleri 6 Eylül Pazar günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. 12 ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. gün öncesi gözler KPSS 2020 lisans sonuçlarına çevrildi. ÖSYM merak edilen o tarihi açıkladı.



KPSS LİSANS 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce memur adayının heyecanla beklediği 2020 KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM KPSS lisans sorularının ve cevaplarının açıklanacağı tarihi duyurdu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, 'Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.' dedi.