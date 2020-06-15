KPSS lisans, ön lisans başvuru tarihi ne zaman? 2020 KPSS başvuruları için başvuru ücreti ne kadar?

KPSS lisans, ön lisans başvuru tarihi bilgisi ÖSYM’nin güncellenen sınav takviminde belirtilmişti. Devlet memuru olmak isteyen adaylar için ilk adım olan KPSS’de, genel kültür ve genel yetenek bilgisi ölçülürken aynı zamanda alan bilgisi sınavı da yapılıyor. 2020 KPSS başvuruları için başvurusu ücreti bilgisi ve sınav başvuru tarihleri için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacakken; KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23.59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları ise 15.09.2020 ve 30.09.2020 23.59 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS lisans ve ön lisans sınav başvuru ücretleri henüz belli olmadı. Başvuru sırasında yayınlanacak olan sınav kılavuzunda ücret bilgisine de yer verilecektir.

KPSS LİSANS VE ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacakken; Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu ise 22 Kasım'da gerçekleştirilecek.