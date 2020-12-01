Son dakika KPSS DHBT ertelendi mi? sorusunun yanıtı binlerce aday tarafından merakla araştırılıyor. KPSS DHBT sınavı 27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecekti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. ÖSYM'den açıklama geldi. KPSS DHBT ertelendi mi? KPSS DHBT sınavı ne zamana ertelendi?

KPSS DHBT SINAVI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi. Sınavlar için yeni tarih bilgisi henüz paylaşılmadı.

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLADI

Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.