KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS ortaöğretim, lisans, ön lisans sınav tarihi ne zaman?

KPSS başvurusu ne zaman? sorusunun yanıtı sınava girecek olan adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Koronavirüs salgını etkisini sürdürürken ertelenen sınavlar arasında KPSS de yer alıyor. KPSS Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM) tarafından düzenleniyor. Adaylar KPSS başvurusu ne zaman? Sorusunun yanıtını merak ediyor. 2020 KPSS ortaöğretim, lisan, ön lisans sınav tarihi detayları haberimizde…

2020 KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bu sene yapılacak olan KPSS sınavının tarihi korona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti. Sınavın yeni tarihi ise henüz belirlenmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM, LİSANS, ÖN LİSANS SINAV TARİHİ

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde yapılacak.

KPSS lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de olacak.

KPSS ön lisans oturumu ise 25 Ekim’de yapılacak.