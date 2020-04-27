KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS başvuru şartları nelerdir? İşte KPSS lisans, önlisan tarihleri!

KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS başvuru şartları nelerdir? gibi sorular arama motorlarında yoğun olarak araştılıyor. Sınava girmeyi hazırlanan adaylar araştırmalarını hızladırdı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav, kovid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe atıldı. Kamu kurumlarında çalışmak ve memur olmak isteyenlerin girdiği KPSS hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS başvuruları hakkında henüz bir açıklama yapılamdu. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

KPSS BAŞVURU ŞARTI NELERDİR?

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen sınav tarihleri belli oldu. KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.