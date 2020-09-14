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14 Eylül 2020 Pazartesi 14:46 | Son Güncelleme:

KPSS 2020 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS 2020 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2020-KPSS'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı internet sitesi üzerinden yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 2020-KPSS lisans sınavına ait temel soru kitapçıklarının tamamını "https://ais.osym.gov.tr" adresinden inceleyebilecek. Kitapçıklar, 10 gün süreyle erişime açık olacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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