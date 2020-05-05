Corona virüsü tedbirleri kapsamında aralarında KPSS'nin de bulunduğu birçok sınavın tarihi ertelendi. Bu kapsamda KPSS 2020 sınav tarihi değişti mi? KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. 2020 KPSS ortaöğretim, lisan, ön lisans sınav tarihi detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?



Bu sene düzenlenecek olan KPSS sınavının tarihi korona virüsü salgını sebebi ile ertelenmişti. Başvuru tarihleri ile ilgili bir bilgi ise 2020 ÖSYM takvimi içerisinde yer almıyor.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 202

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020