KPSS 2020 ne zaman? KPSS Lisans, önlisans konuları nelerdir?

KPSS 2020 ne zaman? Devlet memuru ya da öğretmen olmak isteyen adaylar gerekli bilgileri almak için araştırma yapıyor. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonrası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi( ÖSYM) Başkanı Halis Aygün sınav tarihlerini erteleme kararı almıştı. KPSS Lisans, önlisans konuları nelerdir? Sınava hazırlanan kişilerin merakla takip ettiği konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS 2020 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi( ÖSYM) Başkanı Halis Aygün sınav tarihlerini erteleme kararı almıştı.

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavları 6 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 13 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

2020-KPSS Ön Lisans sınavı da 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

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KPSS LİSANS, ÖNLİSANS KONULARI NELERDİR?

Türkçe Konuları: 30 Soru

Matematik-Geometri Konuları: 30 Soru

Tarih Konuları: 27 Soru

Coğrafya Konuları: 18 Soru

Vatandaşlık Konuları: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru