KPSS 2019/6 sonuçları için ÖSYM'den açıklama var mı? KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı mı?

KPSS 2019/6 sonuçları için ÖSYM'den açıklama var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında tercihleri kabul etti. Tercihlerin ardından KPSS 2019/6 sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı internette aranıyor. İşte yanıtı..

KPSS 2019/6 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS tercih sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

MÜLAKAT OLMAYACAK

En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak memur alımında KPSS puan sıralamasına göre atama yapılacak. Her kadroya başvuru yapan adaylar sıralanacak ve KPSS 'si yüksek olan adayların ataması yapılacak.

Atamanın ardından adaylar herhangi bir mülakat aşamasına alınmayacak.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri

yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.