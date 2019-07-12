KPSS 2019 ne zaman, saat kaçta yapılacak? KPSS sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS 2019 yılında da büyük bir heyecanla bekleniliyor. KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM tarafından düzenleniyor. Sınava girecek olan öğrenciler heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. Başvurular ÖSYM takviminde belirtilen tarihlerde yapıldı. 14 Temmuz’da sınavın ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 130 dakika sürecek. ÖSYM yayınladığı duyuruda öğrencilerin 14 Temmuz’daki saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarını bildirdi.

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi

Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

ÖSYM UYARDI!

Duyuruda ayrıca 14 Temmuz’daki 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adayların “Genel Yetenek-Genel Kültür” oturumu için saat 10.00’dan sonra “Eğitim Bilimleri” oturumu için de saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı.

KPSS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

KPSS giriş yerleri ile ilgili açıklama yapıldı ve belgeler erişime açıldı. İşte kurum tarafından yapılan açıklama:

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.05'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için, saat 10.00’dan sonra (Eğitim Bilimleri) oturumu için ise 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.