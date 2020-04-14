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Kaynaştırma öğrencilerine özel içerik TRT EBA TV'de

Kaynaştırma öğrencilerine özel içerik TRT EBA TV'de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kaynaştırma öğrencileri için hazırlanan Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım videosunun ilkinin 17 Nisan'da TRT EBA TV'de yayınlanmaya başlanacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, “Aile eğitim uygulama videoları, ders anlatım el becerileri, günlük yaşam beceri videoları olmak üzere 300-400 video hazırladık. 40’a yakın uygulama geliştirildik. Bu çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Bakan Selçuk, kaynaştırma öğrencilerine etkinlik sayfaları açılacağını belirterek “Bu kapsamda, matematik dersi için 800 etkinlik yazıldı, her ders için tamamlanan üniteler EBA’ya yüklenecek ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanacak” dedi.


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