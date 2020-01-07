İSG sonuçları açıklandı mı? İSG sınav sonuçları 2019 için gözler ÖSYM'de..

İSG sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava girenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 1. Dönem Sınavı, 14 Aralık 2019 tarihinde yapıldı.Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.İSG sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Aralık 2019 tarihinde yapılan İSG 2. Dönem sınavlarının sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



İSG SINAVI PUAN HESAPLAMA

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra bu durumun oluşması halinde, sınav sonuçları açıklandığı tarihte başarılı ilan edilenlerin hakları saklı tutulacaktır. Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır:

Testteki Toplam Geçerli Soru Sayısı, iptal edilen soru/sorular çıkarıldıktan sonra kalan soru sayısıdır. İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.

2020 İGS SINAVLARI NE ZAMAN?



İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak. Başvurular 25 Mart-2 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 14 Nisan 2020 olarak belirlendi. Sınav sonuçları 11 Haziran 2020 tarihinde açıklanacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/2) 12 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Başvurular 23 Ekim-2 Kasım 2020 tarihleri yapılacak. Geç başvuru tarihi 11 Kasım 2020 olarak belirlendi. Sonuçlar 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.