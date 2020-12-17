İkinci dönem üniversitelerin açılıp açılmayacağı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması nedeni ile yüz yüze eğitimin başladığı sınıflarda online eğitime geri dönülmüştü. YÖK'ten konuya ilişkin yeni açıklama yapılmadı. Peki, İkinci dönem üniversiteler açılır mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında, ‘İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.’ demişti.

Ancak salgın hızının artması nedeni ile alınan yeni tedbirlerle beraber yeniden online eğitim sistemine geçildi. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İKİNCİ DÖNEM ÜNİVERSİTELER AÇILIR MI?

Üniversitelerin ikinci dönem açılıp açılmayacağı henüz belli değil. Üniversitelerin açılış tarihinin belli olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

ÜNİVERSİTELERDE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Üniversitelerde sınavlar online olarak yapılıyor. Sınav sistemi ve tarihleri ile ilgili gelişmeler ilgili üniversitelerin rektörlüğü tarafından duyuruluyor.