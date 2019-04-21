“EKYS soruları cevapları ne zaman açıklanacak?” sorusu merak ediliyor. Müdür Yarımcılığı sınavı soruları açıklandı mı? Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları 28 Şubat ve 11 Mart tarihleri aralığında alındı. Sınav 21 Nisan’da yapıldı. Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulandı.

EKYS SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKYS soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. Sınavın ardından birkaç gün içerisinde soruların açıklanması bekleniyor.

EKYS NASIL YAPILIYOR?

Sınav, 21 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve soruları cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şöyle belirlendi:

"Genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10."

EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak.

Adaylar, 180 lira sınav ücreti yatırıyor.

SORULAR NASIL OLUYOR?

Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testin uygulanacağı ve soruları cevaplama süresinin 150 dakika olacağı sınavda, yazılı sınav konuları ve ağırlıkları genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10 olarak belirlendi.