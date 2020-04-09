EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sınav sonuçları 2020 belli oldu mu?

EKYS sınav sonuçları 2020 belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına yönetici seçmek üzere yapılan sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınava girebilmek için arana en önemli şart MEB kadrolarında öğretmen olarak çalışmak bulunuyor. EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce adayın merakla beklediği sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına müdür ve müdür yardımcısı seçmek için EKYS yapılmaktadır. ÖSYM sınav sonuç listesi 9 Nisan 2020 olarak belirledi. Sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

EKYS GEÇERLİ OLMA KOŞULLARI NELERDİR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

-Sınava, atandığı salonda girmesi,

-Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

-Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

-Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

-Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

-Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,