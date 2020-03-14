EKYS sınavı iptal mi? EKYS sınavı ne zaman yapılacak? MEB açıkladı!

EKYS sınavı en çok aranan kelimeler arasında yerini aldı. Dün açık öğretim kurumları sınavının ertelenmesinin ardından EKYS sınavı iptal mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs’ün Türkiye’de de görülmesinin ardından üniversite ve okullar tatil edildi. EKYS sınavı ne zaman yapılacak? Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Sınav hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKYS SINAVI İPTAL Mİ?

Koronavirüs sebebiyle EKYS sınavları iptal edilecek mi? sorusu gündemdeydi. Ziya Selçuk söylentilere son noktayı koydu. 15 Mart Pazar günü (yarın) yapılacak olan sınav iptal edilmedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK: SINAV İPTAL EDİLMEYECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'a Eğitim Kurumlarına Yöneticilik Sınavı 'nın iptal edilip edilmeyeceği sorusu soruldu.

MEB Bakan Ziya Selçuk, bu soruya verdiği cevapta "Tedbirlerimiz resmi olarak Pazartesi günü başlayacak. EKYS'nin iptal edilmesi söz konusu değil. Planlandığı gibi Pazar günü bu sınav yapılacak" dedi.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.