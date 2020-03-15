EKYS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS soru ve cevapları yayında mı?

EKYS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün (15 Mart Pazar günü) gerçekleşecek EKYS 2020'in iptal edilmediğini açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı bugün saat 10.15'te başladı VE 2 buçuk saat sürdü. Sınavdan çıkan adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi.

EKYS 2020 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 9 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir

EKYS SORU VE CEVAPLAR YAYINDA MI?

EKYS soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Sorular yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde eklenecektir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır.