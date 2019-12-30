EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları 2019 için geri sayım..

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? sorusu tercihlerini yapan adaylar tarafından merak ediliyor. Engelli vatandaşların devlet kurumlarında memur olarak çalışmak için 19-23 Aralık tarihleri arasında ÖSYM üzerinden EKPSS için başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylar heyecanla EKPSS tercih sonuçları için ÖSYM'den duyuru bekliyor. EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

EKPSS 2019 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı ve ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 20 Aralık tarihinde sona eren KPSS 2018/2 tercih işlemleri, 28 Aralık tarihinde ise sonuçları ile erişime açılmıştı. Açıklandığında haberimizde olacak.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

EKPSS ATAMALAR NE ZAMAN?

Engelli atamalarının tarihiyle ilgili ilk açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde konuşan Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." ifadesinde bulunmuştu.

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.