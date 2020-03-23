EKPSS 2020 ne zaman, ertelendi mi? EKPSS sınav tarihi belli oldu!

EKPSS sınavı ne zaman yapılacak? sorusu birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Koronavirüs salgını sonrası ÖSYM tedbir amaçlı yakın zamanda yapılacak olan sınavları ileri bir tarihe almıştı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk 26 Nisan'da yapılması planlanan sınavın ertelediğini duyurdu. EKPSS sınav tarihi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKPSS NE ZAMAN?

EKPSS sınav tarihleri Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelendi. 20 Nisan 2020'de yapılacak olan sınav 20 Eylül 2020'de gerçekleştirilecek.

BAKAN SELÇUK'TAN EKPSS AÇIKLAMASI

Selçuk; “Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. Sınavda, engel durumuna uygun materyal ve okuyucu-işaretleyici desteği sağlanacağını da kaydeden Bakan Selçuk, adayların engel gruplarına göre Genel Engelli Testi, İşitme Engelli Testi ve Zihinsel Engelli Testi olmak üzere 3 ayrı test uygulanacağını ifade etti.

Sınavda; az gören adayların isteği doğrultusunda 16 ve 18 punto soru kitapçığı, soru kitapçığını okuyamayan ya da cevap kâğıdı işaretlemekte zorluk çeken görme engelliler, CP hastaları ve zihinsel engelliler için okuyucu/işaretleyici yardımı verileceğini de kaydeden Selçuk; “Tekerlekli sandalye kullanıcısı adayların erişilebilir sınav merkezlerinde sınava girmesi sağlanacak.” dedi.

İlk kez 2012 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve kura usulü yerleştirmeler ile toplam 11 yerleştirme döneminde 36 bin 850 engelli bireyin kamu kurumlarına yerleştirme işlemlerinin yapıldığını anımsatan Selçuk; “2002 yılında 5 bin 777 olan kamuda çalışan engelli memur sayısı, bugün yaklaşık 11 katına çıkarak 56 bin 402’ye yükseldi.” diye konuştu.