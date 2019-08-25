Ek tercih ne zaman başlıyor, belli oldu mu? 2019 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Ek tercih ne zaman başlıyor, belli oldu mu? sorusu üniversiteye henüz yerleşemeyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2019 YKS sonuçlarının ardından ilk tercih dönemi 23 Ağustos tarihinde sona erdi. Üniversitelerin boş kontenjanlarını bekleyen öğrenciler ise ek tercih işlemi gerçekleştirecek. Öğrenciler ikinci tercihte de yerleşemez ise açıkta kalır ve bir sonraki YKS'ye katılacak. YKS ek tercih kılavuz yayınlanır yayınlanmaz işlemler başlayacak.Ek tercih ne zaman başlıyor, 2019 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Ek tercihlerin ne zaman yapılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilmektedir.

EK TERCİHLER ÜCRETLİ Mİ?

YÖK’ün yayınladığı ‘2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira. Adayların bu ücreti belirlenen tarihlerde yatırmaları gerekiyor. Ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.