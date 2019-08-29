Ek tercih 2019 ne zaman yapılacak? sorusu üniversiteye yerleşmeyi bekleyen öğrenciler tarafından internette araştırılıyor. ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları açıklanmıştı ve milyonlarca öğrenci üniversitelerin lisans ve önlisans bölümlerine yerleşmişti. Yerleşemeyen öğrencilerin ise gözleri ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzunda. Ek tercih başvurusu için adaylar 20 lirayı ilgili bankalara ödeyecek. eki ek tercih 2019 ne zaman yapılacak, ÖSYM ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

EK TERCİH 2019 NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için tercihler konusunda da henüz bir açıklama bulunmuyor. Ek yerleştirme kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz tercih takvimi de belli olacak. YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ek kontenjan tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte YKS ek kontenjan ve taban puanları da açıklanacak.ÖSYM'nin geçtiğimiz yıl Devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversiteler olmak üzere lisans ve ön lisans programlarından toplam 128 bin 508 kontenjan boş açıklamıştı.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YÖK’ün yayınladığı ‘2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 olarak açıklandı. Adayların belirtilen tarihler arasında söz konusu ücreti yatırmamaları durumunda ek yerleştirme için yaptıkları tercihler kabul edilmeyecek.

ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.