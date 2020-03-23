EBA uzaktan eğitim ders saatleri nasıl olacak? TRT EBA TV lise, ortaokul, ilkokul ders saatleri haberimizde.

EBA uzaktan eğitim modeline bugün geçiş yapılıyor. Binlerce öğrenci uzaktan eğitimin heyecanını yaşıyor. Koronavirüs salgının Türkiye'de artması nedeniyle okullarda eğitime ara verilmişti. Öğrenciler uzaktan eğitim modeliyle yeni ders sistemine geçiş yapacak. Bugün saat 09.00'da başlayacak uzak eğitim modeli hakkında vatandaşlar bilgi almak istiyor. TRT EBA TV lise, ortaokul, ilkokul ders saatleri hakkında detaylar haberimizde.

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EBA UZAKTAN EĞİTİM DERS SAATLERİ NASIL OLACAK?

EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Dersler 20 dakika sürecek. 10 dakika etkinlik kuşağı olacak.

İlkokul ve ortaokullar sınıf kademelerine göre günde 20 dakikalık 2 ders alacak. Yani günde 40 dakika ders alacaklar. Tüm hafta alacakları ders saatleri her sınıf için 200 dakika. Liselerde ise günde 3 ders olacak. 20'şer dakikalık günlük dersleri 1 saat. Haftada her sınıf kademesi 5 saat ders alacak.

EBA İLKOKUL DERS SAATİ

EBA ORTAOKUL DERS SAATİ

EBA LİSE DERS SAATİ