EBA TV frekans ayarları nasıl yapılır? TRT EBA TV frekans bilgileri nedir?

TRT EBA TV frekans bilgileri nedir? 23 Mart 2020 tarihinde yayına başlayacak olan EBA TV frekans ayarlarının nasıl yapılacağı ilgiyle takip ediliyor. Pazartesi saat 09.00’da başlayacak olan dersler okuldaki sürelerle bir olmayacak. EBA TV frekans ayarları nasıl yapılır? Uzaktan eğitim planına geçiş yapılan bu dönemde 3 hd 3 sd kanal olarak ayarlandı. EBA TV frekans ayarları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

EBA TV NE ZAMAN BAŞLIYOR?

23 Mart Pazartesi günü saat 09.00’da yayın başlayacak.

BAKAN SELÇUK’TAN EBA TV AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk Pazartesi günü başlayacak olan uzaktan eğitim ile ilgili detayları şu sözleriyle paylaştı; Şu an EBA TV. EBA ilkokul, EBA ortaokul, EBA lise olacak.

Televizyonda ihtiyaç duyulan bu eğitimleri öğretmenlerimiz gönüllü olarak hazırladı. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Haftasonu tüm televizyonlardaki içeriğin ve EBA'nın son çalışmaları yapılacak. (Sisteme) 100 bin kişi girdi, 500 bin kişi girdi, onlara bakacağız.

Ders saatlerini kaçıran veya pekiştirmek isteyen öğrenciler tekrarına ulaşarak, yeniden izleme ve dinleme imkanı bulacak. EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınları sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.

EBA TV Ders Programı