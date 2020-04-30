Milli Eğitim Bakanlığı'nca 23 Mart'tan bu yana öğrenci, öğretmen ve velilerin uzaktan eğitim adresi olan Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) dersler, sınava hazırlık gibi içeriklerine 'teneffüs zamanı' da eklendiği açıklandı. Bu açıklamanın hemen ardından EBA teneffüs zamanı nedir? EBA teneffüs zamanı içeriklerinde neler var? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. EBA teneffüs zamanına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

EBA TENEFFÜS ZAMANI NEDİR?



23 Mart tarihinden bu yana öğrenci, öğretmen ve velilerin uzaktan eğitim adresi olan “eba.gov.tr”, dersler, sınava hazırlık gibi içeriklerine “Teneffüs Zamanı”nı da ekledi. “eba.gov.tr” ana sayfasında “Teneffüs Zamanı” başlığında üç uygulama öğrencilerin beğenisine sunuldu. İlki zeka geliştirme oyunu “GriCeviz”, ikincisi zengin bir kütüphaneye kapı açan “Sen Yeter ki Okumak İste” bölümü. Üçüncü bölümde ise evden çıkmadan gezilebilecek sanal müzeler bulunuyor.

EBA TENEFFÜS ZAMANI İÇERİKLERİNDE NELER VAR?



GriCeviz’de , yapay zeka algoritması sayesinde makine öğrenmesi teknikleri uygulanarak kullanıcıların öğrenme hızlarını artıracak oyun seçenekleri belirleniyor. Kullanıcıların güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesine kılavuzluk eden GriCeviz’de her kullanıcının performansı gözlemlenerek yapay zekâ desteğiyle öğrenme karakteristikleri çıkarılıyor. Böylece her “kullanıcıya özel” bir deneyim sunulabiliyor.

Bilişsel becerilerin ve zihinsel yeteneklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen; Sözel, Sayısal, Görsel, Mantık, Bellek ve Dikkat’ten oluşan 6 kategoride, 24 farklı oyunlaştırılmış zihin egzersizinden oluşan mobil oyuna, eba.gov.tr adresinden veya EBA mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamadığımız bugünlerde sanal gezinti uygulamalarıyla farklı illerden müzeleri, ören yerlerini, turistik mekânların sanal turları EBA kullanıcıları için bir araya getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve çeşitli kurumlarca hazırlanmış birçok müze, sanal olarak ziyaret edilebilirken, müzelerdeki eserler de yakından incelenip bilgi alınabiliyor. Aynı zamanda saray, cami, kervansaray, kale gibi kültürel ve tarihi öneme sahip mekânlar da gezilebiliyor. Sanal turlar, uzaktan eğitim sürecindeki çocuklarımıza eğitici ve eğlenceli zaman geçirme imkânı sunuyor.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğrencilere 23 Nisan hediyesi olarak yazdığı “İçimdeki Okul Sesleri” kitabının sesli versiyonunun da yer aldığı bu alanda; çocuk kitapları dizisi, dünya klasikleri dizisi gibi çeşitli kategorilerde masal, hikâye, roman, şiir ve diğer türlerde çok sayıda kitap okuyuculara sunuldu.

Tüm bu yeniliklere EBA ana sayfasından (eba.gov.tr) Teneffüs Zamanı bölümüne tıklayarak erişmek mümkün.