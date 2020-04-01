EBA şifresi nasıl alınır? Uzaktan eğitim EBA öğrenci şifresi oluşturma!

EBA şifresinin nasıl ve nereden alınacağı yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitim modelinde tatile gidildi. Uzaktan eğitim modeline geçilen yeni dönemde öğrenciler derslerini televizyondan ya da internet üzerinden gerçekleştiriyor. EBA şifresi oluşturmak isteyen kişiler için detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

23 Mart'ta başlayan online eğitimde şifre almak için “EBA Giriş” ekranında Öğrenci →EBA yolunu izlemeniz gerekiyor.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklamalısınız.

TC Kimlik Numaranızı girdikten sonra bir doğrulama yöntemi seçmeniz gerekiyor.

E-POSTA İLE ŞİFRE ALMA

Sisteme kayıtlı e-posta adresinizi girmeli ve “Gönder” butonuna basmalısınız (Sisteme kayıtlı e-posta adresiniz yoksa öğretmeninizden veya velinizden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz).

e-Postanıza gelen doğrulama kodunu girip ve “Gönder” butonuna basmalısınız.

Yeni şifrenizi belirlemeniz ve “Kaydet” butonuna tıklamanız gerekiyor.

CEP TELEFONU İLE ŞİFRE ALMA

Sisteme kayıtlı cep telefonu numaranızı girmeli ve “Gönder” butonuna basmalısınız (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaranız yoksa öğretmeninizden veya velinizden tek kullanımlık şifre edinmeli ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifrenizi yeniden oluşturmalısınız).

Cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu girdikten sonra “Gönder” butonuna basmalısınız.

Yeni şifreniniz belirleyip ve “Kaydet” butonuna tıklayabilirsiniz.