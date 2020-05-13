EBA şifremi unuttum nasıl alırım? EBA öğrenci şifresi nereden alınır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma ekranı!

EBA şifresi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası öğrenciler derslerinin online olarak EBA ya da TRT EBA TV'den takip ediyor. Peki, EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci şifresi nereden alınır? Yüz yüze eğitimde araya gidilen bu süreçte derslerini EBA üzerinden işleyen öğrenciler şifre oluşturma hakkında ilgi almak istiyor. Haberimizin içerisinden EBA şifre alma ekranına ulaşabilirsiniz.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

EBA GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

E POSTANI SEÇTİYSEN:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

CEP TELEFONUNU SEÇTİYSEN:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NEREDEN YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.