EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci şifremi unuttum, nasıl alırım? İşte EBA giriş ekranı!

EBA şifresi almak isteyen kişiler konu ile ilgili yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Şifresini unutan ya da yeniden açmak isteyen öğrenciler sık sık EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci şifresi oluşturma nasıl yapılır? sorularının yanıtını merak ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan bu uygulamada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri derslerini online bir şekilde işleyebiliyor. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

E POSTANI SEÇTİYSEN:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

CEP TELEFONUNU SEÇTİYSEN:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NEREDEN YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.