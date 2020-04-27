EBA şifresi alma nasıl yapılır? EBA öğrenci şifremi unuttum nasıl alırım? EBA şifre yenileme ekranı!

EBA şifresi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Koronavirüs salgını sonrası tedbir amacıyla dersler uzaktan eğitim modeliyle işleniyor. EBA'da şifresini unutan öğrenciler sık sık EBA öğrenci şifremi unuttum nasıl alırım? EBA şifresi alma nasıl yapılır? gibi soruların yanıtı araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan bu uygulamada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri derslerini online bir şekilde işleyebiliyor. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

EBA ÖĞRENCİ ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL ALIRIM?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

EBA ŞİFRE YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

E POSTANI SEÇTİYSEN:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

CEP TELEFONUNU SEÇTİYSEN:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NEREDEN YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.