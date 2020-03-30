EBA ders tekrarı ne zaman? EBA ders tekrar saatleri kaç? İşte Lise, ortaokul, ilkokul ders saatleri..

EBA ders tekrarı ne zaman? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de çeşitli önlemler alınmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitim modelinde tatile gidildi. Öğrenciler 23 Mart Pazartesi uzaktan eğitim derslerine başladı. EBA Lise, ortaokul, ilkokul ders tekrarı nasıl yapılır? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

EBA TV DERS TEKRAR SAATLERİ KAÇTIR?

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14:30-20:00

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14:30-20:00

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.00-22:30

EBA TV DERS SAATLERİ