EBA ders tekrar saatleri: Uzaktan eğitim ders tekrarı ne zaman?

EBA ders tekrar saatleri yoğun olarak araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lisede uzaktan eğitim başladı. İlk okul birinci sınıflar için ilk ders saat 09:00'da, ikinci sınıflar için saat 10:00'da başladı. Henüz Tv frekans ayarlamalarını yapamamış veya EBA Tv uygulamasına giriş yapamamış olan öğrenciler "EBA Uzaktan eğitim ders tekrarı ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...

UZAKTAN EĞİTİM DERS TEKRARI NE ZAMAN?

TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden, yayın akışı ve ders programında hangi sınıfların, hangi ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağı belirtiliyor. Aynı zamanda ders anlatım videoları aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Derslerini kaçıranlar tekrar yayınlarını da takip edebiliyor.

Uzaktan eğitim'le ders başı!

EBA DERS TEKRAR SAATLERİ

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15:00 - 21:00

23 - 27 MART HAFTALIK DERS PROGRAMI