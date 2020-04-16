EBA cep uygulaması hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında arama yapmaya başladı. Koronaviürüs salgını sebebiyle dersler online olarak işlenmeye başladı. EBA TV üzerinden ders alan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı EBA cep uygulamasını geliştirdi. Kişiselleştirme deneyimi sunan uygulamada kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlara erişebiliyor. EBA cep uygulaması nedir? EBA cep uygulaması nasıl indirilir? Konu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EBA CEP UYGULAMASI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim modeli olan EBA cep uygulamasını faaliyete sundu. Uygulamada öğrenciler kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ile özelleşen EBA; yeni tasarımları ile kolay erişilebilir, kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlarla hizmete girdi.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) www.eba.gov.tr adresinde sunulan, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur.

EBA CEP UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Mobil cihazınız ile EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.