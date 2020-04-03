EBA canlı sınıf uygulaması nedir, başladı mı? Canlı sınıf uygulamasına kaç öğrenci katılacak?

EBA canlı sınıf uygulaması vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Koronavirüs salgınından dolayı okula gidemeyen öğrenciler derslerini online olarak ya da TRT 1 EBA TV üzerinden işliyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerin buluşacağı bir canlı sınıf platformu kurulduğunu açıklamıştı. Canlı sınıf uygulamasına kaç öğrenci katılacak? Pilot uygulama olarak hayat geçirilecek canlı sınıf hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

EBA CANLI SINIF UYGULAMASI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli ders yapabilmesi için canlı sınıf sistemini pilot olarak uygulamaya sunulduğunu açıkladı. Canlı sınıf eğitimi bugün başlıyor.

Canlı sınıfların oluşturulmasında okul müdürleri yetkili olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayarlarına canlı sınıflar için gerekli programlar yüklenecek. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda EBA üzerinden bilgilendirme yapacak.

Öğretmenler canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler, kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderebilecekler.

EBA CANLI SINIF UYGULAMASI BAŞLADI MI?

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağlayan canlı sınıf uygulamasının 8’inci ve 12’nci sınıflar için pilot çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

184 ülkenin öğrencilerinin eğitimlerinin aksamasına yol açtığı, bu öğrenci rakamının 1,5 milyarın üzerinde olduğunun belirtildiği kaydedildi. Canlı sınıf uygulamasına 8’inci sınıflardaki 1 milyon 700 bin ve lise son sınıflarda okuyan 1 milyon öğrencinin katılması amaçlanıyor İşte konuşmadan detaylar;

"Canlı sınıf uygulamasına 8’inci sınıflardaki 1 milyon 700 bin ve lise son sınıflarda okuyan 1 milyon öğrencinin katılması amaçlanıyor. Uygulamanın, pilot çalışmaların ardından kademeli olarak Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Öğretmenler, canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacak ve televizyon dersleriyle eşgüdümlü olarak kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp soru- cevap- test etkinliklerini yönlendirip çalışma gönderecek. Ayrıca 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri için YKS ve LGS'de sorumlu oldukları konuları kapsayan programlar hazırlanıyor. Bu süreçte TRT EBA kanallarında sınavlara hazırlanan öğrencilerin hazırlık rutinlerine destek olmak için soru çözüm saati hazırlandı. Çocuklar, bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecek."