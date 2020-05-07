EBA canlı derse nasıl giriş yapılır? Canlı ders nasıl katılırım? EBA ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders girişi!

EBA canlı derse nasıl giriş yapılır? Canlı ders nasıl katılırım? gibi sorular arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Küresel boyuta ulaşan koronavirüs salgını sonrası öğrenciler yüz yüze eğitim modelinden araya girerek derslerini online platform EBA'dan işliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan EBA canlı ders, LGS'ye girecek 8. sınıflar ve üniversiteye geçiş sınavı olan YKS'den sorumlu olan 12. sınıflar tarafından yakından takip ediliyor. EBA canlı ders uygulaması hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

EBA CANLI DERS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Okul yöneticileri canlı sınıf uygulamasını açabildiği için öncelikle okul yöneticilerinin EBA hesabına giriş yapması gerekiyor. EBA hesabına giriş yaptığınızda sol menüde görülen ‘Canlı dersler” sekmesine tıklamalısınız. Yeni bir canlı ders yapmak için ‘canlı ders oluştur’ seçeneğine tıklamalısınız. Ardından canlı dersin başlığı, tarihi, başlangıç saati ve açıklama metnini girerek canlı dersin yapılacağı sınıf, ders, ünite ve konu seçilmelidir.

EBA CANLI DERS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Canlı dersin katılacağı şube seçilerek ‘canlı dersi gönder’ seçeneğine tıklanmalıdır. En son ‘Gönder’e tıklayarak hazırladığınız canlı dersi seçtiğiniz öğretmene ve öğrencilere gönderebilirsiniz.

Böylece canlı ders oluşturma işlemi tamamlanmış oluyor. Canlı ders hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin canlı dersler alanında görüntülenir. Dolayısıyla EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için EBA hesabına giriş yaparak öğrenci için oluşturulan canlı derslere gitmek yeterli olacaktır. Başka bir adıma gerek yoktur.

EBA CANLI DERS SİMÜLASYONU İÇİN TIKLAYINIZ.

EBA CANLI DERSE NASIL KATILIRIM?

EBA canlı ders bilgisayar üzerinden görüntülü ve sesli olarak katılabildiğin öğretmenlerin ve arkadaşlarınla sınıf ortamında olduğu gibi iletişim kurabildiğin etkileşimli bir sanal sınıf ortamıdır. EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için EBA hesabına giriş yaparak öğrenci için oluşturulan canlı derslere gitmek yeterli. EBA canlı derslere takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan canlı dersler düğmesine tıklayarak ulaşılabiliyor.

Canlı dersler sayfasında güncel canlı dersler görülebilir. EBA canlı derste de akıllı tahtayı kullanabilirsiniz. EBA canlı derste ders içerikleri, konu içerikleri, konuyla ilgili dersler ve konu tekrarları yapılabiliyor.