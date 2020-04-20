EBA canlı derse giriş nasıl yapılır? EBA canlı derse nasıl katılırım? İşte EBA canlı ders uygulaması!

EBA canlı derse giriş ile ilgili bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Binlerce öğrencinin yakından takip ettiği konu olan canlı ders uygulaması kademeli olarak faaliyete geçti. Koronavirüs salgını sebebiyle online işlenen dersler için bir adım atıldı. Öğretmenler ve öğrenciler canlı sınıf uygulaması ile yüz yüze eğitim alıyor gibi ders işleyecek. EBA canlı derse giriş nasıl yapılır? EBA canlı derse nasıl katılırım? Detaylı bilgi haberimizde.

EBA CANLI DERSE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Okul yöneticileri canlı sınıf uygulamasını açabiliyor. Okul yöneticilerinin öncelikle EBA hesabına giriş yapması gerekiyor. EBA hesabına giriş yaptığınızda sol menüde görülen ‘Canlı dersler” sekmesine tıklayın. Yeni bir canlı ders yapmak için ‘canlı ders oluştur’ seçeneğine tıklayabilir. Canlı dersin başlığı, tarihi, başlangıç saati ve açıklama metnini girerek canlı dersin yapılacağı sınıf, ders, ünite ve konu seçilmelidir.

Canlı dersin katılacağı şube seçilerek ‘canlı dersi gönder’ seçeneğini tıklayın. ‘Gönder’e tıklayarak hazırladığınız canlı dersi seçtiğiniz öğretmene ve öğrencilere gönderebilirsiniz. Böylece canlı ders oluşturma işlemi tamamlanmış oluyor. Canlı ders hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin canlı dersler alanında görüntülenir. Farklı ortamlarda da öğretmenler öğrencilerle etkileşimli ders işleyebilir.

EBA CANLI DERSE NASIL KATILIRIM?

EBA canlı ders bilgisayar üzerinden görüntülü ve sesli olarak katılabildiğin öğretmenlerin ve arkadaşlarınla sınıf ortamında olduğu gibi iletişim kurabildiğin etkileşimli bir sanal sınıf ortamıdır. EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için EBA hesabına giriş yaparak öğrenci için oluşturulan canlı derslere gitmek yeterli. EBA canlı derslere takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan canlı dersler düğmesine tıklayarak ulaşılabiliyor.

Canlı dersler sayfasında güncel canlı dersler görülebilir. EBA canlı derste de akıllı tahtayı kullanabilirsiniz. EBA canlı derste ders içerikleri, konu içerikleri, konuyla ilgili dersler ve konu tekrarları yapılabiliyor.