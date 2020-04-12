EBA canlı ders saatleri! EBA canlı sınıf nasıl olacak? İşte EBA canlı sınıf linki

EBA canlı dersleri yalnız 8. sınıf ile 12. sınıflar için açılacak. EBA canlı sınıf nasıl olacak? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından yoğun olarak araştırılıyor. "EBA Canlı Sınıf" uygulaması Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak 8 ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencileri için pazartesi günü kullanıma açılacak.

EBA CANLI DERS SAATLERİ

Canlı dersler saati, öğrenci ve öğretmenlerin canlı dersler bölümününde yer alıyor. Canlı derslere, EBA'ya giriş yaptıktan sonra takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan canlı dersler düğmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

EBA CANLI SINIF NASIL OLACAK?

Uygulamanın nasıl olacağına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Uygulamaya ilişkin simülasyon videosu ile teknik detayların uzman anlatımıyla verildiği bilgilendirme videoları basın ve kamuoyu ile paylaşıldı.

Videolarda, öğretmenlere "EBA"ya nasıl ders yükleneceğine, öğrencilere de canlı derslere nasıl ulaşacakları ve katılacakları ile içeriklere ilişkin ayrıntılı bilgiler verildi.

Videoda EBA teknik uzmanı Funda İnce, "EBA Canlı Sınıf" uygulamasına ilişkin bilgiler aktararak, özelliğin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavlar ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için açılacağını kaydetti. İnce, sistemin kademeli olarak yaygınlaştırılacağını belirtti.

Altyapı hazırlıklarının tamamlandığını ve pilot uygulamaların Ankara, İstanbul, Mersin ve İzmir'de yapıldığını ifade eden İnce, sistemin hafta başından itibaren de Türkiye genelindeki 8 ve 12. sınıf öğrencilerine açılmasının planlandığını kaydetti.

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