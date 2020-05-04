EBA canlı ders öğrenci girişi nereden, nasıl yapılır? EBA TV canlı ders ne zaman başlayacak? EBA canlı ders giriş ekranı haberimizde…

EBA canlı ders öğrenci girişi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle dersler uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılmaya devam ediyor. "EBA Canlı Sınıf" uygulaması Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak 8 ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencileri için kullanıma açılmıştı. EBA TV canlı ders ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı ve EBA canlı ders giriş ekranı için haberimizi okuyabilirsiniz.

EBA TV CANLI DERS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

EBA CANLI DERS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Okul yöneticileri canlı sınıf uygulamasını açabildiği için öncelikle okul yöneticilerinin EBA hesabına giriş yapması gerekiyor. EBA hesabına giriş yaptığınızda sol menüde görülen ‘Canlı dersler” sekmesine tıklamalısınız. Yeni bir canlı ders yapmak için ‘canlı ders oluştur’ seçeneğine tıklamalısınız. Ardından canlı dersin başlığı, tarihi, başlangıç saati ve açıklama metnini girerek canlı dersin yapılacağı sınıf, ders, ünite ve konu seçilmelidir.

Canlı dersin katılacağı şube seçilerek ‘canlı dersi gönder’ seçeneğine tıklanmalıdır. En son ‘Gönder’e tıklayarak hazırladığınız canlı dersi seçtiğiniz öğretmene ve öğrencilere gönderebilirsiniz.

Böylece canlı ders oluşturma işlemi tamamlanmış oluyor. Canlı ders hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin canlı dersler alanında görüntülenir. Dolayısıyla EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için EBA hesabına giriş yaparak öğrenci için oluşturulan canlı derslere gitmek yeterli olacaktır. Başka bir adıma gerek yoktur.

EBA TV CANLI DERS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EBA TV canlı derslerin saati, öğrenci ve öğretmenlerin canlı dersler bölümünde yer alıyor. Canlı derslere, EBA'ya giriş yaptıktan sonra takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan canlı dersler düğmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.