EBA canlı ders giriş nasıl yapılır? EBA canlı derse nasıl katılırım? EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın...

EBA canlı ders hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapamaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim modelinde tatile gidildi. Öğrenci ve öğretmenler dersleri online platform olan EBA ya da TRT EBA'dan işliyor. Peki, EBA canlı ders giriş nasıl yapılır? EBA canlı derse nasıl katılırım? Haberimizin içerisinden EBA TV ilkokul,ortaokul, lise canlı yayın veya derse giriş hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

EBA CANLI DERS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Okul yöneticileri canlı sınıf uygulamasını açabiliyor. Okul yöneticilerinin öncelikle EBA hesabına giriş yapması gerekiyor. EBA hesabına giriş yaptığınızda sol menüde görülen ‘Canlı dersler” sekmesine tıklayın. Yeni bir canlı ders yapmak için ‘canlı ders oluştur’ seçeneğine tıklayabilir. Canlı dersin başlığı, tarihi, başlangıç saati ve açıklama metnini girerek canlı dersin yapılacağı sınıf, ders, ünite ve konu seçilmelidir.

Canlı dersin katılacağı şube seçilerek ‘canlı dersi gönder’ seçeneğini tıklayın. ‘Gönder’e tıklayarak hazırladığınız canlı dersi seçtiğiniz öğretmene ve öğrencilere gönderebilirsiniz.

Böylece canlı ders oluşturma işlemi tamamlanmış oluyor. Canlı ders hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin canlı dersler alanında görüntülenir. Farklı ortamlarda da öğretmenler öğrencilerle etkileşimli ders işleyebilir.

EBA CANLI DERSE NASIL KATILIRIM?

EBA canlı ders bilgisayar üzerinden görüntülü ve sesli olarak katılabildiğin öğretmenlerin ve arkadaşlarınla sınıf ortamında olduğu gibi iletişim kurabildiğin etkileşimli bir sanal sınıf ortamıdır. EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için EBA hesabına giriş yaparak öğrenci için oluşturulan canlı derslere gitmek yeterli.

EBA canlı derslere takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan canlı dersler düğmesine tıklayarak ulaşılabiliyor.

Canlı dersler sayfasında güncel canlı dersler görülebilir. EBA canlı derste de akıllı tahtayı kullanabilirsiniz. EBA canlı derste ders içerikleri, konu içerikleri, konuyla ilgili dersler ve konu tekrarları yapılabiliyor.